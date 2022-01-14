Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış sebebiyle Kelkit ilçesindeki tüm okullarda 13 Ocak'ta eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, merkez, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.