Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 04:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış sebebiyle Kelkit ilçesindeki tüm okullarda 13 Ocak'ta eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, merkez, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.
Etiketler: Gümüşhane Kar Yağışı Ulaşım
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