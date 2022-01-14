Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da yaralı iki köpeğe jandarma sahip çıktı
[Fotoğraf:AA]
Giresun'da yaralı halde bulunan iki köpek, tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Duroğlu beldesi ile Keşap ilçesinin Kalecik köyünde yaralı köpek bulan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Köpekler, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince bildirilen alanlardan alındı.
Jandarmaya ait ekip aracıyla Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilen 2 hayvanın tedavisine başlandı.
Etiketler: Giresun Jandarma Genel Komutanlığı Sokak Hayvanları
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