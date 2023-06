Gümüşhane'de bu manzarayı görebilmek için 10 gün kaldı

Gümüşhane’den doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayının doğduğu yerlerden birisi olan Sarıçiçek köyüne adını veren sarı çiçekler, yılın bu mevsiminde sadece 20 gün boyunca açıyor.



Denizden 2 bin 80 metre yükseklikteki köyün yaylasından ve dağlarından akan suların oluşturduğu ve üzerinde 2 adet tarihi köprünün de yer aldığı derenin meydana getirdiği vadide yaklaşık 15 kilometre boyunca uzanan alanda yılın bu mevsiminde açan sarı çiçeklerin oluşturduğu manzarayı görmek isteyenler bölgeye akın ediyor.



Tarihi Sarıçiçek Köy Odalarının da olduğu ve il merkezine 43 kilometre uzaklıktaki köyden başlayan ve vadi boyunca oluşan çiçekler yöre sakinlerinin “at ayağı” dediği bitkiden çıkıyor. Senede yalnız bir kere açan ve haziran ayı içerisinde yaklaşık 20 gün boyunca açık kalan çiçeklerin bu yıl mevsimin yağışlı olması nedeniyle daha uzun süre açık kalabileceği değerlendiriliyor. Derenin oluşturduğu mendereslerde vadi boyunca derenin sağında ve solunda açan çiçeklerin yoğunluğu görenleri mest ederken, son yıllarda yapılan tanıtımlarla bölgenin ziyaretçi sayısı da arttı.





Sarıçiçek köyü muhtarı Salim Gündüz, eski adı `İşkilas` ve `Eskinos` olarak adlandırılan köylerinin yeni adının bahse konu çiçekler nedeniyle Sarıçiçek olduğunu hatırlatarak, “Köyümüz adını bu sarı çiçeklerden aldı. Bu çiçekler yılın 15-20 gününde açıp solan çiçekler. Bizim buranın tabiriyle 'at ayağı' diye tabir ettiğimiz otlardan çıkan bir çiçek. Haziran’ın 1 ve 20’si arasında açıp kapanır. Senede bir kez açıyor. Vadi boyunca yaklaşık 15 kilometre boyunca bu çiçekler çayırlarımızı sarıyor. Harşit çayının doğuş noktasından başlayıp vadi boyunca açıyorlar. Genelde çayırlarda oluyor. 20 gün içinde açıp soluyor bu çiçekler” dedi.Muhtar Gündüz, Sarıçiçek köyünün usta ve çırağın yaptığı tarihi misafir odalarıyla da bilindiğini hatırlatarak, “Son yıllarda köyümüzün de içinde olduğu bu vadi tanıtımın da etkisiyle bayağı revaçta. Ziyaretçilerimiz çok fazla. Köyümüzde çiçeklerimiz haricinde Türkiye'de örneği olmayan usta ve çırağın yarışma usulüyle yaptığı odalarımız var. Halen de aktif durumdalar. Köyümüz sadece çiçekleriyle ünlü değil. Bunu kaçırmış olanlar da üzülmesinler tarihi odalarımızı yılın 365 günü ziyaret edebilirler” diye konuştu.Yılın bu zamanlarını bekleyerek bölgenin eşsiz coğrafyasını ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesinin deklanşörüne defalarca basan fotoğraf sanatçısı Metin Aydın da “Üçüncü gelişim bu. Her gelişimizde farklı bir güzellik görebiliyoruz. Farklı tonlar veriyor. Çok güzel fotoğraflar yakalıyoruz. Tam açmamış bir haftası var daha. Vadi boyunca 10-15 kilometre boyunca sarı çiçekler var. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Fotoğrafçılar için kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Bekliyoruz herkesi” diye konuştu.Bir diğer fotoğraf sanatçısı Samet Çelik ise önceki yıllara göre bölgede çok su olduğunu vurgulayarak, “Sarıçiçek köyünde bu sene önceki senelere göre çok fazla su vardı. Çok kurak değildi. Yer yer ıslandık diyebiliriz. Gerçekten buraya geldiğimize değdi. Sarıçiçek yani buranın da ağzıyla at ayağı dedikleri çiçeklerin olduğu, altın vadi diye adlandırdığımız mükemmel bir coğrafyada güzel fotoğraflar yakaladık. Gözümüz alabildiğince sarı çiçekler, yer yer papatyalar da gördük. Menderesler eşliğinde güzel manzaralar yakaladık. Bölgede tarihi, köprüler, menderesler, değirmenler de gördük. Hepsi birbirinden güzeldi. Doğa severleri, fotoğraf tutkunlarını buraya bekliyoruz. Mükemmel bir yer. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum” dedi.