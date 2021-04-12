Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Mescitli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili köyde yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.
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