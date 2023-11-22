Gümüşhane’de asayiş uygulamaları devam ediyor

Kent merkezinde başta okullar ve üniversite bölgesi olmak denetim ve kontrollere hız veren Emniyet güçleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde durdurulan araçlarda kimlik sorgulaması yapılırken, kadın sürücü ve yolculara yönelik Kadın Destek Uygulaması tanıtımı yapılıyor, şüpheli şahıslara yönelik araç ve üst araması da gerçekleştiriliyor.



Okulların açılmasıyla birlikte huzur ve asayişin sağlanması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda da okulların giriş ve çıkış saatlerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapılıyor.