Gümüşhane'de 5 kıta, 70 ülkeden 1062 öğrenci

Yöresel kıyafetleri ile de dikkati çeken öğrencilere ilişkin Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Öğrencilerimiz şehre kültürel anlamda bir zenginlik kattı dedi.Kentte 2008'de kurulan Gümüşhane Üniversitesi'nde; geçen dönem 32 olan uluslararası öğrenci sayısı, 1062'ye yükseldi.

5 kıta, 70 ülkeden gelen öğrenciler, ilk etapta üniversite bünyesindeki Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe öğreniyor ardından tercih ettikleri bölümlerde eğitim alıyor. Türk öğrencilerle aynı sıraları paylaşıp, dostluklar kuran yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde de Türkiye'nin 'gönüllü elçileri' olmaları hedefleniyor. Uluslararası öğrenciler ayrıca giydikleri yöresel kıyafetler ile de dikkat çekiyor.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yabancı öğrenci sayısının giderek arttığını belirterek, Üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda hızla mesafe katetti. Geçen dönemde 4 ülkeden 32 uluslararası öğrencimiz vardı. Şu anda 70 farklı milletten toplam 1062 yabancı öğrencimiz var. 5 kıtadan öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz 2 şekilde üniversitemizde eğitim öğretime başlıyor.

Türkçe bilmeyen öğrenciler, öncelikle bir dönem Türkçe derslerine devam ediyor. Türkçe öğrenmişlerse; ön lisansta ya da lisansta istedikleri alanda öğretime geçiyor. Yabancı öğrencilerimizin olması, yelpazenin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimiz şehre kültürel anlamda bir zenginlik kattı. Ayrıca gelen öğrencilerimiz kültürlerini burada temsil ediyor dedi.

'Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz'

Öğrencilerin memnuniyet derecesinin yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zeybek, En üst seviyede eğitim-öğretim veren kurumlar olarak, 'Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz. Türkçenin yaygınlaşmasına katkımız oluyor. Öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde, ülkemiz ile kendi ülkelerinin ilişkilerinde birer gönüllü elçi görevi de üstlenecek. 21 binin üzerinde öğrencimiz ile eğitim-öğretime başladık. Gelecek yıl bunun bir miktar daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Arzumuz; bu sayıları 2 binlerin üzerine çıkarmak. Yeni öğrencilerimizi büyük bir heyecan ile bekliyoruz. Mezun olup, hayata atılan öğrencilerimiz var. Onlardan güzel haberler alıyoruz diye konuştu.

Türkmenistan'dan tavsiye ile gelmiş

Üniversitede eğitim gören arkadaşlarının tavsiyesi ile Türkmenistan'dan Gümüşhane'ye gelen Haltach Garryyewa (26), Burada birçok yabancı arkadaş ile tanıştım. Onlar ile çok iyi vakit geçiyorum. Birçok dil öğrenmeye çalışıyoruz. Aslım Türk, bu nedenle Türkçeyi daha rahat öğrendim. Diğer arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışıyorum dedi.Filistin'den gelen Mohammed Ghorab (21) ise Türkçeyi verilen eğitimler ile öğrendiklerini anlatarak, İnşallah ilerdetıp okuyacağım. Gümüşhaneli insanlar çok iyi, bize çok güzel davranıyorlar. Arkadaşlarım, Gümüşhane'nin çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Bu nedenle geldim ve çok beğendim diye konuştu. Çad Cumhuriyeti'nden gelen Younous Djamalladıne (21), Burada farklı ülkelerden insanlar ile tanıştık. İyi arkadaşlar ile tanıştık, çok mutluyum dedi. Moritanya'dan gelen Bouchra Sidamin (20) de Gümüşhane küçük ama insanları çok iyi bir şehir. İşletme okumak istiyorum, umarız başarılı oluruz diye konuştu.

'Farklı ülkeleri geziyormuş hissine kapılıyorum'

Sıkça gördüğü yabancı öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen esnaf Rafet Bal ise şunları söyledi Onların Türkçe konuştuğunu ve Gümüşhane'mizde var olduğunu görmek; bizler için bir mutluluk. Ganalı, Nijeryalı ve Fildişili öğrenciler ile tanışıyoruz. Öğrenciler sayesinde farklı kültürleri tanıyoruz. Farklı ülkeleri geziyormuş hissine kapılıyorum.Ünal Bayrak ise Çoğu Türkçeyi öğrenmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde bir dolmuşta kendi yörelerine ait türküyü hep beraber söyledik. Şehrimiz ile kaynaşmış durumdalar dedi.