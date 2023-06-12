9 bin nüfuslu ilçenin halk kütüphanesi ilgi görüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Altınova Belediyesi’nin destekleriyle kurulan Altınova İlçe Halk Kütüphanesi 5 bin kitapla kapılarını açmıştı. 5 yılda kitap sayısı 14 bin 110’a çıkan kütüphanenin aktif olarak ise 2 bin 961 üyesi bulunuyor. İlçede okuma aşkı başlatan kütüphane öğrencilerin yanı sıra yetişkin bireylerin de ilgisini çekiyor.

Ayın en çok kitap okuyan üyesi Mehmet Ali Kahriman’a hediye takdime etmek için kütüphaneyi ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, bakanlık ve belediyenin kütüphaneye desteklerinin sürdüğünü anlattı.

Kütüphanenin örnek teşkil edecek bir düzeyde olduğunu söyleyen Başkan Oral, “Dizaynıyla, işletmesiyle, kitaplarıyla örnek, modern bir kütüphane. 5 bin kitapla başladı şimdi 15 bine yaklaştı. Hedefimiz 15 bindi bunu da bu yıl içinde göreceğiz inşallah. 14 bini geçtik şu anda kitap olarak. Ondan sonraki hedefimiz 20 bin kitap. Bunu da inşallah bu kütüphanemizde göreceğiz inşallah” dedi.

“Altınova güzel okuyor, okuyanımız çok.”

Kütüphanedeki aktif üye sayısı pandemide durulsa da yeniden artmaya başladığını kaydeden Başkan Oral, şöyle konuştu: “En önemlisi bu kitapları okuyan lazım. O konuda da bizim kütüphanemiz ciddi bir şekilde önde. Şu anda 3 bine yakın direk aktif üyemiz mevcut. Pandemi öncesi bu rakamlar daha fazlaydı pandemiden dolayı sekteye uğramış ama yine aktif kullanan kişi rakamlarına ulaşacağına inanıyorum. Dolayısıyla Altınova güzel okuyor, okuyanımız çok. Öğrencilerimiz, gençlerimiz ve okumayı sevenlere bu kütüphanemiz güzel bir hizmet veriyor. Şu anda burada çalışan arkadaşlarımız burayı geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakanlıklarımıza, belediyelerimize gerekli projelerini sunup destekleri alıyorlar. Önümüzdeki süreçte burayı geliştirmek için biz de belediye olarak destek vereceğiz. İnşallah örnek bir kütüphane olarak Altınova’da yürüyeceğiz. Aynı zamanda ilimizde de örnek olduğuna inanıyorum buranın modernliği, dizaynıyla, işletmesiyle. İnşallah gençlerimize, okumayı seven herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

Kütüphane personeli Burçin Turna kütüphane hakkında bilgi verdi. Üye sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Turna, `50 adet süreli yayın çeşitlerimiz var. Zeka oyunlarımız var. Kütüphane çocuklarımız faydalanmakta. Sinema gösterileri ve birçok etkinlikler yapıyoruz. Yalova’da en büyük ve ferah kütüphane diyebilirim. Okuma salonumuz öğrenciler orada sınavlara hazırlanıyorlar. Bilgisayarlarımız mevcut internetten faydalanıyorlar. Aileler de çocuklarıyla gelip etkinliklerimize katılıyorlar. Altınova merkezde olmamız sokak itibariyle sakin bir yerde olmamız çok fazla talep görmesini sağlıyor. Hem çocuklar hem yetişkinler aktif olarak kullanıyor” ifadesini kullandı.