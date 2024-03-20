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Güncel
İHA 20.03.2024 14:36

Gümüşhane’de 3 bin fidan toprakla buluştu

Gümüşhane’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin fidan toprakla buluştu.

Gümüşhane’de 3 bin fidan toprakla buluştu

Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkiinde Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ve kamu kurum ve kuruluş idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğinde 3 bin çam fidanı dikildi.

Vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, “Çamlıca Mahallesi, Kızılköy mevkiinde yaklaşık 3 bin tane fidanın dikimini gerçekleştirdik. Tabi buradaki amacımız hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de doğa, çevre, orman ve ağaç sevgisini çocuklara, gençlere ve milletimize vermek” dedi. 

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