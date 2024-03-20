Erzurum’da 357 şehit ailesine vefa projesi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 'Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi' kapsamında Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki atölyede 25 özel gereksinimli birey ve 50 korunmaya muhtaç çocuk, 357 şehit için çini plaketler hazırladı. Usta öğretici nezaretinde engelli çocuklar, Erzurum’da toprağa verilen 357 şehidin ismini çini süsleme sanatıyla tabaklara işledi. Yaklaşık 2,5 ay süren çalışma sonucu tamamlanan çini plaketlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile kurumda kalan çocuklar tarafından şehit ailelerine teslimine başlandı.

Acısı hala içimizde

Aykut ve çocuklar, ilk olarak Nisan 2018'de Mardin'de çevre güvenliği kapsamında görevli bulunduğu binanın çatısından düşerek şehit olan özel harekat Kubilay Karaman'ın ailesini ziyaret etti. Vedat-Ayten Karaman çiftinin elini öperek çini plaketini veren Aykut ve çocuklar, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Şehit babası Vedat Karaman, `Bu ziyaret bizi çok duygulandırdı. Oğlumun acısı hep içimizde ama Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bizi hiç yalnız bırakmıyor` dedi.



Güngör ailesine duygulandıran ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve çocuklar, ikinci ziyaretlerini 10 Kasım 2021’de uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucu yaralanarak hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör’ün ailesine yaptı. Kendilerini kapıda karşılayan şehit babası Muktedir Güngör’e plaketini veren çocuklar, şehide rahmet diledi. Baba Muktedir Güngör, her zaman yanlarında olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaretleri için teşekkür etti.



Şehitlerimize saygı ve sevgimizin ifadesi

‘Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi’nin Erzurum'da yaşamış ve bu vatan için canlarını feda etmiş 357 şehidin anısına saygı ve minnettarlık duygularını ifade etmek amacıyla başlatıldığını belirten Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki Çini ve Seramik atölyelerinde, 25 özel gereksinimli birey ve 50 korunmaya muhtaç çocuğumuzun katılımıyla, Türk Çini sanatının ürünü olan, şehitlerimizin isminin yer aldığı el yapımı çini plaketler hazırlandı. Şehit ailelerimize sunacağımız bu manevi hediye, aziz şehitlerimizin anısına olan vefamızın ve minnettarlığımızın birer simgesi olarak önem taşımaktadır. Bu projenin, şehit ailelerimize olan saygı ve sevgimizi ifade etmede küçük ama anlamlı bir adım olduğuna inanıyoruz. Projemizin toplumumuzda şehitlerimizin anısına olan saygıyı pekiştireceğine ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacağına inancımız tamdır. Şehitlerimizin mukaddes emaneti olan kıymetli ailelerine ‘Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesiyle’ Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak her daim yanlarında olacağız` diye konuştu.

Aykut ve beraberindekiler Şehit Er Sedat Sorgun ile Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine de çini plaketlerini teslim etti. Engelli birey ve çocuklar, plaketleri şehit ailelerine gerçekleştirecekleri ziyaretlerle vermeye devam edecek.