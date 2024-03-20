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Güncel
İHA 20.03.2024 14:00

Niğde’de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Tarihsel Süreci Konferansı verildi

Niğde’de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Tarihsel Süreci Konferansı ve Çanakkale Zaferi Temalı Müzik programı gerçekleştirildi.

Niğde’de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Tarihsel Süreci Konferansı verildi

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan programda, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları konser verdi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Öztürk ise 18 Mart Çanakkale Zaferinin tarihsel sürecini anlattı.

Doç. Dr. Gülin Öztürk, “Dünya tarihinin önemli bir dönüm noktasını teşkil eden, uluslararası güç dengelerini tamamen değiştiren, Türk milletinin tarihi akış üzerinde belirleyici bir rol oynamasını sağlayan, İstiklal Savaşı’mızın ön sözü mahiyetinde olan kahramanlık ve fedakârlık mücadelesidir Çanakkale Zaferi. Dünya tarihinde eşine ender rastlanan deniz ve kara savaşlarından biri. Bu savaş, siyasi açıdan birçok emelin, ihtirasın, idealin düğümlendiği, askerî açıdan insan gücünün, azminin, inancının yanı sıra alet ve teçhizatın yeterince denge kuramadığı, vatanını korumak ile saldırıda bulunmak isteyenlerin karşı karşıya geldiği bir savaştır. Evet, 1071’de Alparslan’la Anadolu’da simgeleşen ve 10 yıl sonra 1081’de Çaka Bey’le Adalar Denizi’ndeki Türk hakimiyetinin Anadolu’da sona erdirilmek istenmesinin en yeni ve en önemli denemesidir Çanakkale Savaşı” dedi.

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