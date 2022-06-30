Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik suçu kapsamında Gümüşhane ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, şüpheliler F.Y, E.Y, H.M, M.V, M.T, M.T. ve E.A'nın Gümüşhane ve Trabzon'daki 7 adres ve 3 aracına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çok sayıda borç senedi, banka çeki, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 merminin ele geçirildiği operasyonda, F.Y, E.Y. ve H.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Gümüşhane Trabzon Emniyet Genel Müdürlüğü
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