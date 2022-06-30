Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik suçu kapsamında Gümüşhane ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, şüpheliler F.Y, E.Y, H.M, M.V, M.T, M.T. ve E.A'nın Gümüşhane ve Trabzon'daki 7 adres ve 3 aracına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda borç senedi, banka çeki, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 merminin ele geçirildiği operasyonda, F.Y, E.Y. ve H.M. gözaltına alındı.