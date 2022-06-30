Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Siirt merkezli 4 ilde farklı tarihlerde 12 zanlının yakalanmasına yönelik operasyonda, 39 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 alet ve kan tüpü ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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