Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyündeki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle makiliğe sıçradı.

Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi.

Ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında 3 dönüm makilik zarar gördü.