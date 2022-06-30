Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de 3 dönüm makilik yandı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de, tarım arazisinde çıkan yangın, makiliğe sıçradı. Alevler, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 dönüm alan zarar gördü.
Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyündeki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle makiliğe sıçradı.
Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi.
Ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında 3 dönüm makilik zarar gördü.
Etiketler: Çanakkale Yangın Orman Yangını İtfaiye
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