Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak alkol imhası sırasında yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
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