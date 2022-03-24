Mart ayının ortalarında son yılların en yoğun kar yağışını alan ve yüksek kesimlerde bir metreyi aşan kar kalınlığının olduğu Gümüşhane’de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Önceliği taşımalı eğitim yapılan köyler, diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere veren ekipler yüksek dağ köylerinin yollarında hemen hergün çalışma yapıyor.

Kurumdan yapılan duyuruya göre bugün itibariyle merkez ilçede 5, Kelkit ilçesinde 3 , Köse ilçesinde 3 Kürtün ilçesinde 28, Şiran ilçesinde 1 ve Torul ilçesinde 25 olmak üzere toplam 65 köy yolunda çalışma yapılıyor.

Toplam 20 iş makinesi ve 40 personelle sürdürülen çalışmalarda yağışın devam ettiği ilçelerde yalnızca acil durumlara müdahale edildiği bildirildi.-