Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 404,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.837,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 404 lira 28 kuruşken satışı ise 404 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 658 lira satış fiyatı 665 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.822,31 dolar

Satış: 1.822,50 dolar

Gram

Alış: 404,28 lira

Satış: 404,80 lira

Çeyrek

Alış: 658,57 lira

Satış: 665,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.626,00 lira

Satış: 2649,00 lira