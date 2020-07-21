Gram altın yükselişte... Çeyrek altın ne kadar? 21 Temmuz 2020 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1.837 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın rekor seviyeye ulaştı. 21 Temmuz’da gram altın 404,7 liradan satılıyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 21 Temmuz güncel altın fiyatları
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 404,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.837,4 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 404 lira 28 kuruşken satışı ise 404 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 658 lira satış fiyatı 665 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 21 Temmuz güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.822,31 dolar
Satış: 1.822,50 dolar
Gram
Alış: 404,28 lira
Satış: 404,80 lira
Çeyrek
Alış: 658,57 lira
Satış: 665,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.626,00 lira
Satış: 2649,00 lira
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