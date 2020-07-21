Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5,75 zam yapılacak. Memur ve emekli zammı 2020…

Haziran ayı enflasyonu açıklandı. 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

Memur zammı ne kadar olacak?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin 5,75 olarak hesaplanması sonrası 1.75’lik enflasyon farkı alacak.

Memurlar ve emekliler 15 Temmuz’da maaşlarını yüzde 5,75 zamlı alacak.

Enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.