Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.120 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 artışla 1.106 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazancıyla 1.120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,07 artışla 1.857 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında piyasaların yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Fed'in tutanaklarında olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Almanya ve Avro Bölgesinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1120 lira 30 kuruşken satışı ise 1120 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.797 lira satış fiyatı 1.840 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 4 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.857,31 dolar

Satış: 1.857,70 dolar

Gram

Alış: 1120,30 lira

Satış: 1120,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.797,57 lira

Satış: 1.840,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 7.338,00 lira

Satış: 7.450,00 lira