Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucuyu satacakları bilgisine ulaştıkları 4 şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, zanlıların üzerinde yaklaşık 250 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 1 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tokat Uyuşturucu
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