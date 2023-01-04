Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkânı kazanacak.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Sınav hangi şehirlerde düzenlenecek?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek.

32 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları

Öğrencinin,

-T.C. vatandaşı olması

-Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması

-2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

-2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

-Adayın okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

-Adayın dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

-Başvuru Formu (doldurulmuş)

Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.

