Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 979 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, 8 işlem gününe ulaşan yükseliş serisini dün sonlandırarak günü yüzde 0,2 azalışla 973,3 liradan tamamladı

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 979 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla 1.850,8 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1.857,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.