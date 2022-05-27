Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, kapısına gizlenmiş uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, istihbari çalışmalar sonucu, Merzifon-Samsun kara yolunda bir aracı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Gece" ile yapılan aramada, hafif ticari aracın yan kapısına gizlenmiş 5 gram metamfetamin bulundu.
Araçtaki M.Ş. ve Ş.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Amasya Uyuşturucu
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