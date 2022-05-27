Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu’da çıkan örtü yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Sofcular köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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