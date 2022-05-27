Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

2022 ALES/1 Başvuruları Ne Zaman?

Bu yıl ALES/2 başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav 21 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2022 ALES Takvimi



ALES/2: 21 Ağustos

ALES/3: 20 Kasım