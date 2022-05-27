Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde üniversite kampüs alanında İnovasyon Bilim Şenliği düzenlendi.

Bingöl Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve diğer kurumların destekleriyle, üniversite kampüs alanında TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde Bingöl İnovasyon Bilim Şenliği düzenlendi. Merkezde eğitim veren okullardaki öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları projeleri 40 adet stantta sergileyip, ziyaretçilere tanıttı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde şenliğin açılış konuşmasını Vali Kadir Ekinci yaptı.

Gençlerin güzel projeler yapmasının yarınlar için önemli olduğunu vurgulayan Vali Ekinci, `Gençlerimizin böylesine güzel projelerde buluşmaları, bizleri yarınlar için ciddi anlamda ümitlendiriyor. Öncelikle onlara, onları çalıştıran değerli öğretmenlerimize, onların ufkunu zenginleştiren değerli yöneticilerimize, teşekkür ediyorum. Bilim, dünya tarihi boyunca belirleyici güç olmuştur. Dolayısıyla ülke olarak kendi göbeğimizi kendimiz keseceksek öyle yada böyle bilimin her aşamasında önde olmak zorundayız. Aslında bizler yaşamış olduğumuz kültür ve medeniyet coğrafyasının bize yüklemiş olduğu ağır mirasın sahipçileriyiz. Dolayısıyla İbn-i Sina'dan İbn-i Rüşt'e, Farabi'den Biruni'ye kadar büyük bilim insanlarımızın mirasını biran önce devralmalı ve o mirası hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz` dedi. Şenlikte stantları gezen ve çalışmalardan bilgi alan öğrencilerden Azra Kayaalp, “Bilim şenliğine geldim, etkinlikler çok güzeldi ve çok ilgi çekiciydi. En ilgimi çeken sanat bölümüydü. Arkadaşlarımızın birçoğu başarılı. Hepsini çok tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Legolarla robotik çalışma yapana Furkan Çelik de `Güzel bir şenlik var. Biz de öğrencilerle beraber Legolarla verimli çalışmalar yapıyoruz. Bizlerin gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapıyoruz. 2 gün sürecek şenlikte, verimli çalışmalar yapılacak` diye konuştu. Şenliğe Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Üniversite Rektörü İbrahim Çapak, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Üniversite kampüsünde başlayan şenliğin yarın da devam edeceği öğrenildi.