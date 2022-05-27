Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik olarak 16 ilde "Müsilaj" adı altında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Giresun'da 7 zanlı gözaltına alındı.

Giresun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince söz konusu operasyon çerçevesinde il genelinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin il merkezi ile Dereli, Keşap ve Espiye ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 10 şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adıyla operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.