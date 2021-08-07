Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:15Son Güncelleme:
Gram altın ne kadar? Bugün altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? Bugün altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ağustos güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 7 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…
Gram altın alış fiyatı 488 lira satışı ise 444 lira 35 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 792 lira satış fiyatı 810 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Gram
Alış: 488,08 lira
Satış: 444,35 lira
Çeyrek
Alış: 792,00 lira
Satış: 810,00 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.163,00 lira
Satış: 3.229,00 lira
Etiketler: Altın
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