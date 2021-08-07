Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 7 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…

Gram altın alış fiyatı 488 lira satışı ise 444 lira 35 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 792 lira satış fiyatı 810 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Gram

Alış: 488,08 lira

Satış: 444,35 lira

Çeyrek

Alış: 792,00 lira

Satış: 810,00 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.163,00 lira

Satış: 3.229,00 lira