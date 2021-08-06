Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi sosyal medya hesbı üzerinden duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirtti.

Yapılan bu değişiklikle adaylar 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek.

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021

Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2021 YKS tercih kılavuzu için tıklayınız.

YKS 2021 tercihleri nasıl yapılacak?

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.