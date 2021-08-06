Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:54Son Güncelleme:
6 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 941 kişi iyileşti, 101 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." uyarısında bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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