Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 31 Temmuz güncel altın fiyatları…

Gram altın alış fiyatı 492 lira 12 kuruşken satışı ise 492 lira 24 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 797 lira satış fiyatı 815 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Gram

Alış: 492,12 lira

Satış: 492,24 lira

Çeyrek

Alış: 797,00 lira

Satış: 815,00 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.276,00 lira

Satış: 3.326,00 lira