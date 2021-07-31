Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:57Son Güncelleme:
Gram altın ne kadar? Bugün altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? Bugün altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 31 Temmuz güncel altın fiyatları…
Gram altın alış fiyatı 492 lira 12 kuruşken satışı ise 492 lira 24 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 797 lira satış fiyatı 815 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Gram
Alış: 492,12 lira
Satış: 492,24 lira
Çeyrek
Alış: 797,00 lira
Satış: 815,00 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.276,00 lira
Satış: 3.326,00 lira
Etiketler: Altın
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