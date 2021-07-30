Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 752 kişi iyileşti, 69 kişi hayatını kaybetti.

29 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 161 olarak açıklanmıştı.