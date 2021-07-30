Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 19:48Son Güncelleme:
30 Temmuz 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 752 kişi iyileşti, 69 kişi hayatını kaybetti.
29 Temmuz koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 161 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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