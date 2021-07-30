Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Cevdet Atay, COVID-19 salgınının yayılımını azaltmak ve vatandaşların aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'a evde aşı hizmetinin yaygınlaştırılması talimatı verdi.

Böylece 112 hattı üzerinden talep oluşturması halinde mobil aşı ekipleri, vatandaşlara evlerinde aşı hizmeti vermesine olanak sağlandı.

Kentte aşı seferberliği kampanyası dahilinde birçok alanda vatandaşlara ulaşmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köylerimizde aşı olamayan vatandaşlarımız COVID-19 aşı taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak İl Sağlık Müdürlüğünden talepte bulunabilirler. Bu hizmetin vatandaşlarımıza duyurulması ve vatandaşlarımızla aşı ekiplerimiz arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasında muhtarlarımızın duyarlı olmasını özellikle rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Valilikçe "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca ilçesinde turizm hareketliliğinin yaşandığı bugünlerde mobil aşı merkezi kuruldu. Şehir dışından tatile gelenler, merkezde aşı olabiliyor.