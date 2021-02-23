Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 410,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 410 lira 10 kuruşken satışı ise 410 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 660 lira satış fiyatı ise 665 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 23 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,50 410,70 410,00 410,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.705,00 2.726,00 2.702,00 2.723,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00 379,00 374,00 378,00 Lira(Tam) Ziynet 2.644,00 2.664,00 2.641,00 2.661,00 Yarım Ziynet 1.322,00 1.332,00 1.320,00 1.330,00 Çeyrek Ziynet 661,00 666,00 660,00 665,00



