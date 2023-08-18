Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli’de başlıyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2023 Yılı takviminde yer alan Satranç Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı.



20-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında Pamukkale Satranç Salonunda yapılacak müsabakalar için hazırlıklar tamamlandı, yarışma saati bekleniyor. Genel kategori, kadınlar, gençler ve yıldızlar kategorisinde olacak müsabakaların 9 tur şeklinde yapılacağı ve 81 ilden 91 kadın, 340 Erkek toplam 431 sporcunun katılacağı bildirildi. Müsabakalar sonunda genel kategori ilk üç sırayı elde eden sporcular, Yunanistan’ın Rodos adasında yapılacak olan Dünya Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Görme engelliler nasıl satranç oynuyor Görme engelli sporcuların kabartma satranç takımları ile oynadıkları oyunda taşların renklerini birbirinden ayırmak için siyah taşların tepesine çivi takılıyor. Beyaz kareleri siyah karelerden ayırmak içinse koyu renk hanelerin parmakla hissedilebilecek oranda yükseltilmeleri yöntemi uygulanıyor. Oyuncuların düşünmeleri sırasında tahtaya dokunduklarında taşları devirmemesi için de 64 karenin tümünün ortalarına taşları sabitlemeye yarayan birer çubuk takılı. Böylelikle görme engelli bir sporcu elleri ile dokunarak algılayarak satranç oynayabiliyor.



“Denizli’de ki ilgiden memnunuz”



Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım; satrancın ve sporun merkezi Denizli’de bu turnuvaya ev sahipliği yapan Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ailesine teşekkür etti. 2023 yılında alt yapı gelişim kampları ve B1 Süper Lige yükselme müsabakalarının Denizli’de yapıldığını hatırlatan Yıldırım, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Denizli’nin görme engelli sporu bakımından önemli bir merkez olduğunu belirtti.



“Sporda marka kent hedefimize koşuyoruz”



2023 yılında hemen hemen her hafta bir ulusal organizasyona ev sahipliği yapan Denizli’de, Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yeni bir Türkiye Şampiyonası başlayacak. Görme Engelliler Spor Federasyonuyla işbirliğinde Satranç Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli’de ki tüm tesislerin engelli bireylerin kullanımına uygun olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. 2022 yılında 8600 sporcunun Denizli’ye geldiğini kaydeden İlman, 2023 yılının ilk 8 ayında 13.652 sporcuyu ağırladıklarını, Denizli olarak sporda marka kent olma hedefine koşar adım ilerlediklerini kaydetti. Engelli vatandaşların desteklenmeleri halinde neleri başarabildiklerine şahit olduklarını kaydeden İlman, şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.