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Güncel
İHA 16.02.2024 13:42

Görele'de fındıkta verimin artırılması için uygulamalı fındık bahçesi kuruldu

Görele Halk Eğitimi Merkezi ile Görele İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile fındıkta verimin artırılması amacıyla uygulamalı fındık bahçesi kuruldu.

Görele'de fındıkta verimin artırılması için uygulamalı fındık bahçesi kuruldu

Hayat Boyu Öğrenme Mahalle Projeleri çerçevesinde arıcılık, besi sığırcılığı ve fındık budama, aşılama gibi birçok kursun açıldığı Görele'de son olarak fındık üretim miktarının ve kalitesinin arttırılması amacıyla fındık budama kursu açıldı.

Görele Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Recep Könez tarafından verilen eğitimler, toprak tahlilinin önemi, bahçe tesisi, fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat, harman ve depolama konularında haftada 3 gün teorik ve uygulamalı olmak üzere 1 ay devam edecek. Verimin ve üretimin artırılması hedeflenen eğitimden çiftçiler oldukça memnun kaldı. Ortalama 80 kilogram fındık alınan bahçelerde verilen üretici eğitimlerinden sonra rekoltenin 180 ile 200 kilograma çıkması bekleniyor.

Amaçlarının her mahalle ve her köyde örnek fındık bahçeleri oluşturmak olduğunu belirten Görele Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Kır, “Bu örnek bahçeler sayesinde mevcut fındık bahçelerinin tekniğine uygun şekilde budanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılar ile mücadelesi yapılarak fındık veriminin nasıl arttığını göstermektir. Çiftçilerimize örnek teşkil edecek ve onları da bu şekilde yapmaları için teşvik edecek bahçeler oluşturarak, kalitede farkındalığı ortaya koyup çiftçilerimizin gözüne hitap etmesini sağlamak ve böylece de çiftçilerimizin bu şekilde fındık tarımı yapması konusunda ilçemizde farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Eğitimlerin devam edeceğini dile getiren Kır, “Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Görele Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurmaları yeterlidir. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerden tüm vatandaşlarımız yararlanabilmektedir” diye konuştu.

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