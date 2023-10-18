Gönen’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait ikamet adresi ve işyerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonel faaliyet sonucu, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet iklimlendirme sistemi kabini (led ışık, havalandırma sistemi, nemlendirme cihazı, ısı ölçer) ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.