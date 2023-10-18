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Güncel
İHA 18.10.2023 09:23

Gönen’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikamet adreslerine ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Gönen’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait ikamet adresi ve işyerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonel faaliyet sonucu, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet iklimlendirme sistemi kabini (led ışık, havalandırma sistemi, nemlendirme cihazı, ısı ölçer) ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

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