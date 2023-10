Çankırı'da dondurularak kurutulan sebze ve meyveler 6 ülkeye gönderiliyor

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Fatih Bostancı ve ortağı Deniz Hancı, bir araya gelerek, ısı ile kurutma yapılan tesislerden farklı olarak ürünün besin değerinin korunduğu ve raf ömrünün uzun olduğu 'dondurarak kurutma' yöntemini uygulayabilecekleri bir tesis kurmaya karar verdi.

İki ortak, TKDK'nin desteğiyle Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 65 hibe ile 500 bin avroluk yatırım yaparak dondurma yöntemiyle sebze ve meyve kurutma tesisi kurdu.

2021 yılında faaliyete geçirilen tesiste limon, çilek, şeftali, vişne, portakal, mandalina, brokoli, bezelye, domates, havuç gibi yaklaşık 50 ürün kurutulurken, kurutulan ürünler iç piyasanın yanı sıra Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Amerika, Dubai ve Romanya'ya gönderiliyor.

Firmanın kurucu ortaklarından Fatih Bostancı, bilindik yöntemlerin dışında farklı bir kurutma tesisi kurduklarını söyledi.

Dondurarak kurutma yöntemi ile meyvenin veya sebzenin tüm besin değerinin korunduğunu anlatan Bostancı, "Yirmi beş yıla kadar raf ömrü getiriyoruz. Kurutma yöntemimiz bilinen en gelişmiş meyve kurutma yöntemi" dedi.

"Son dönemde çikolatacılık, soğuk içecek sektörü yoğun talep gösteriyor"

Dondurularak kurutma yönteminin aslında eski yıllardan beri kullanıldığını, daha çok ilaç sektöründe yaygın olan bir yöntem olduğunu belirten Bostancı, şöyle devam etti:

"Son dönemde sağlıklı atıştırmalıklar ve atıştırmalık sektörünün gelişmesiyle beraber bu alana eğilmeye karar verdik. AR-GE'miz sürekli çalışıyor, yeni ürün üzerinde çalışıyoruz. Özel siparişlerle de çalışabiliyoruz. Farklı dilimleme şekilleri, farklı yorumlamalarla, farklı kullanım alanlarına göre ürünler üretebiliyoruz. Tüm ürünlerimizin tozu da bulunmaktadır. Besin değerini korumuş toz sektörüne de hitap ediyoruz. Son dönemde çikolatacılık, soğuk içecek sektörü yoğun talep gösteriyor. Tabii ki her eve girmek hedefimiz. Sağlıklı atıştırmalık sektöründe de kendi markalarımızla da varız. Aslında ürünler besin değerini koruması ve her sezon bulunabilirliğiyle her sektöre hitap ediyor. Genel olarak aroma sektörü de şu an bize yönelmeye başladı"

Dondurarak kurutma yönteminin gıdanın raf ömrünü uzattığı için stokta bekleme sorunu yaşamadıklarını, iç pazarda yoğun bir talep olduğunu ve talepleri karşıladıklarını ifade eden Bostancı, "Bunun dışında Orta Doğu ve Avrupa'da müşterilerimiz bulunmakta. Şu an aktif olarak 6 ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Aynı anda farklı meyveleri de kurutabildiklerini dile getiren Bostancı, günlük yaklaşık 2 ton civarında taze ürün işleme kapasitelerinin olduğunu belirtti.

"Aileler meyve cipslerimizi tercih ediyor"

Yatırımdaki ilk amaçlarının her meyve ve sebzenin 4 mevsim yenilebilmesini sağlamak olduğunu aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Her ürüne 4 mevsim tüm müşterilerimizin ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Yiyen herkesten aldığımız tepki, bu ürünün bu hale nasıl geldiği konusunda. Çok üst seviye bir ürün üretiyoruz, çok kaliteli bir ürün üretiyoruz. Kurutulan ürünlerimiz besin değerlerinin yüzde 97'sini koruyor. Onun dışında ürünlerin şeklini hiç bozmamak, aynı renk, aynı görüntü, aynı koku, aynı tat ile kuruttuğumuz için ayrı bir cazibe yaratıyor. Meyve cipsi şeklinde ürettiğimiz ürünler çocuklar için çok sağlıklı. Ürünlerimiz tüm besin değerlerini koruduğu için aileler meyve cipslerimizi tercih ediyor"