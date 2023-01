Her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan kış ortası su kuşu sayım çalışmaları devam ediyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında sayım gerçekleştiriyor. Bu tarihler, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu zamanlar olması ve sulak alanlarda kümelenmeleri nedeniyle tercih ediliyor.



Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olan sayımlar, uzun dönemli bakış açısının oluşmasında etken rol oynuyor. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde fayda sağlıyor.



Burdur Gölü’ndeki kuşları tek tek incelediler



Göller yöresi olarak bilinen Burdur, Isparta, Konya ve Antalya’da bulunun göllerde ve sulak alanlarda sayım çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri su kuşu sayım çalışmalarının üçüncü gününde Burdur Gölü’ndeydiler. Sabah’ın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan ekipler Burdur Gölü’nde bulunan kuşları tek tek inceleyerek not ettiler.





Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz sayım çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Bugün kış ortası su kuşu sayımının üçüncü günündeyiz.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi ocak ayında kış ortası su kuşu sayımları yapıyoruz. Tüm Avrupa’da eş zamanlı olarak yapılıyor bu sayım. Bu sayımda amacımız kuşların popülasyonunu izlemek, popülasyon durumları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre gerekli önlemleri almak amacıyla tüm Avrupa’da ve ülkemizde bir hafta boyunca eş zamanlı olarak bu sayımlar gerçekleşiyor. Bu yıl ilk olarak sayımlarımıza 14 Ocak tarihinde Beyşehir Gölü’nde başladık.

8. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar personelleri, uzman biyologlar, gönüllü kuş gözlemcilerinin katılımıyla birlikte sayımlar başladı. İlk gün çok yoğundu. Beyşehir Gölü’nde ciddi sayıda kuş popülasyonu gözlemledik.

Nadir türleri de gözlemlemiş olduk. Bir çift küçük “Sakarca Kazı” gözlemledik. Çok yaygın görülen bir tür değil yani yoğun olarak görülen bir tür değil. Sakarca Kazları çok var ama çift olarak gözlemlemek zordur.Ertesi gün Eğirdir Gölü’nde nispeten daha az kuş vardı. Orada da yine nadir görülen küçük Kuğuları gözlemlemiş olduk. Bugün de Burdur Gölü’ndeyiz. Burdur Gölü’nde ki kuşları saydıktan sonra diğer göller bölgesindeki sulak alanların sayımına devam edeceğiz.” dedi.



Geçtiğimiz yıl yaptıkları sayımdan da bahseden Yılmaz; “ Geçtiğimiz yıl 45 türden 298 binin üzerinde kuş saymıştık. Bu yıl daha sayımlarımız bitmediği için rakam vermek mümkün değil. Sayımlar bittikten sonra tekrar bir inceleme, değerlendirme yapıp bilgilendirme yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.



En çok Sakarmeke Kuşu gözlemlendi



Kış ortası su kuşu sayımlarında en çok gördükleri türlere de değinen Yılmaz; “Bugüne kadar yaptığımız sayımlarda en çok yaygın olan tür Sakarmeke. Onun haricinde Elmabaş Patka, Macar Ördeği gibi türler ilk sıralarda yer alıyor.” dedi.



Kış ortası su kuşu sayım çalışmaları hakkında konuşan Kuş Bilimci Uzman Biyolog Lale Aktaş Sözüer ise; “ Göller bölgesinde 2000’li yılların başından itibaren bölge müdürlüklerimiz, üniversitelerimizde ki uzmanlarımız, uzman biyologlar, sahada çalışan arkadaşlarımız ile birlikte su kuşu sayımlarını gerçekleştiriyoruz. Su kuşu sayımlarını gerçekleştirirken sadece ülkemizde, bölgemizde kışlayan su kuşu popülasyonlarını izlemekle kalmayıp alanlarda ki değişimleri de izliyoruz. Dolayısıyla bunlar hem kuşlar hem de alanlar için geri bildirim niteliğinde yılda en az bir kere izleme anlamına geliyor. Bu da koruma çalışmalarına, alınması gereken tedbirlere önemli katkı sağlıyor.” açıklamasında bulundu.



Küresel ısınma ile birlikte mevsim normallerinin dışında bir kış geçiren Burdur Gölü’ndeki su seviyesinin azalması su kuşlarının da yaşam alanlarının günden güne daralmasına neden oluyor. Bu nedenle göçmen kuşların yaz kış uğrak noktası olan Burdur Gölü’nde ki su kuşları eskiye nazaran azalmış olarak görünüyor.