Havalimanında yapılan duaların ardından 132 kişi Umre’nin yolculuğu başladı.



Zonguldak Havalimanı’nda Umre’ye gidecek olan 132 kişi için program düzenlendi. Yapılan duaların ardından Umre’ye gidecek olan vatandaşlar aileleriyle vedalaştı.

Bagajlarını teslim eden yolcular, kimlik kontrolünün ardından uçağa bindi. THY TK 5008 sefer sayılı uçak Zonguldak Havalimanı’ndan havalandı.



