Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına geçici olarak görevlendirilen JAK timi, Sancak beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Ilıcalar beldesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetleri, olumsuz hava ve arazi koşullarında tahliye konusunda öğrencileri bilgilendiren ekipler, yurt genelinde meydana gelebilecek her türlü afetlerde JAK timinin etkin bir rol üstlendiğini belirtti.

Eğitimde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili sunum yapan JAK timi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.