Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, üreticilerin gelirlerine büyük katkı sağlıyor.

Son günlerde serbest piyasada kilogram fiyatı 60 TL’ye yaklaşan fındık üreticileri mutlu ederken, güneşli havayı fırsat bilen bahçe sahipleri kışlık bakımlarını da yapıyor.

Üreticiler, az alandan verimli fındık alabilmek adına kış aylarında yapılması gereken fındık ocakları ve dal bakımlarını gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Bakım yapılmazsa hasat sezonunda verim az oluyor”

Fındık bahçelerinde bu dönemde ocak bakımı ile dal bakımını yaptıklarını, bir süre sonra kışlık gübre uygulaması yapacaklarını söyleyen Kemal Aydoğan isimli fındık üreticisi, “Ocak temizliği ile dal kesiyoruz, dikenleri alıyoruz. Gübre ve ilacını vereceğimiz zamana kadar temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Bahçelerde bu temizliği yapmadığımı zaman sezonda dallar verimsiz oluyor. Bu nedenle kışın bu temizliklerin yapılması gerekiyor. Güzel havaları da değerlendiriyoruz. Ben günlük tek başıma yaklaşık 80 ocak temizliği yapıyorum. Üreticilerin bahçelerine biraz daha fazla sahip çıkmaları gerekiyor. Fındık 60 TL’ye yaklaştı, verimin daha iyi olması için çabalıyoruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Her yıl bakım yapılması önemli”

Yener Karakuş isimli üretici, bahçelerde şuanda temizlik zamanı olduğunu belirterek, “Nisan ayında gübre atılır, bir de kışlık gübre var onlar daha da erken atılıyor. Üreticilerin bazıları bahçelerine sahip çıkıyor ama bazıları da sahipsiz bırakabiliyor. Bahçelerde temizlik yapılmadığı sürece verim düşer, işçiler fındığı zor toplar. Bu da bahçe sahiplerinin kaybına yol açar. Her yıl hasat sezonu için bu hazırlıkların yapılması çok önemli” diye konuştu.