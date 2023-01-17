İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri kapsamında kent merkezinde bazı esnaf ve umuma açık mekanları ziyaret etti.

Çalışmalarını Kongre Caddesi'nde yoğunlaştıran ekipler, vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.