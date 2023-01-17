Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da polis "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı
Ardahan'da polis ekipleri, "Kadına El Kalkamaz" projesi hakkında vatandaş ve esnafı bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri kapsamında kent merkezinde bazı esnaf ve umuma açık mekanları ziyaret etti.
Çalışmalarını Kongre Caddesi'nde yoğunlaştıran ekipler, vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı.
Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.
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