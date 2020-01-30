Gölcük'te toprak kayması elektrik direğini devirdi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Gölcük ilçesinde toprak kayması nedeniyle elektrik direği devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Sivritepe TOKİ konutları bölgesinde toprak kayması meydana geldi.
Olayda, bir elektrik direğinin devrilmesinin ardından yola toprak döküldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Sivritepe TOKİ konutları caddesi mevkisinde güvenlik önlemi alan Gölcük Belediyesi ekipleri, yoldan toprakların temizlenmesi için çalışma başlattı.