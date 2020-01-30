Atatürk Caddesi'nde Hamit K'nin kullandığı 31 AVL 92 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 PU 1592 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan Hamit K, sıkıştığı yerden çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolda trafiğin bir süre aksamasına neden olan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.