Haber Giriş: Kaynak: AA
Gölcük'te ev yangını
[Fotoğraf: AA]
Gölcük ilçesinde evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında D.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
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