Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında D.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.