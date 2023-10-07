Gökçeada'da caretta caretta yuvasında yavrular bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesinde araştırmalar yürüten biyoloji bölümü yüksek lisans öğrencisi Emre Sandık, caretta caretta yavrusu bulunduğu ihbarı üzerine Aydıncık sahiline gitti.

Sandık, kumsalda yaptığı araştırmalar sonucu caretta carettaların yuvasına ulaştı.

Bölgede 9 gün bilimsel araştırma yapan Sandık, canlı olan yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağladı. Yuvada ölü bulunan birkaç yavru ise incelenmek üzere DEKUM'a getirildi.

ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, gazetecilere, eski bir öğrencisinin ihbarı üzerine Emre Sandık'ın sahaya gittiğini ve yuvanın yerini tespit ettiğini söyledi.

Gökçeada'da caretta caretta yuvası buldukları için çok heyecanlandıklarını belirten Özdilek, şöyle devam etti:

"Artık Gökçeada'da Eşelek köyündeki Aydıncık kumsalında bir caretta caretta yuvamız var. İçinde de hatırı sayılır miktarda yavru vardı. Bunlardan bir kısmı açılıp denize gitmişti, bir kısmı hala yuvada duruyordu. Biz onları takip ettik. Birkaç günlük sürede denize salımlarını izledik. Bilimsel bütün kayıtları aldık. Bu kayıt, Kuzey Ege'de deniz kaplumbağalarının yuvalarının olduğuna dair ikinci kaydımız."

Eceabat sahilinde de 3 yıl önce caretta caretta yuvası bulunmuştu

Prof. Dr. Özdilek, 3 yıl önce ise Eceabat ilçesindeki Kabatepe mevkisinde, Kum Plajı'nda da bir yuva tespit etiklerini hatırlattı.

Kuzey Ege'de deniz kaplumbağalarının saçılmış şekilde yuvalama yerlerinin olduğu sonucuna ulaştıklarına dikkati çeken Özdilek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz deniz kaplumbağaları için önemli bir bilgi. Deniz kaplumbağalarının sayısı etkin koruma çalışmaları sayesinde artıyor. Bu da deniz kaplumbağalarının belki de Kuzey Ege'de daha görünür hale gelmesine yol açıyor. Biz yuvanın bulunmasıyla ilgili birimlere başvuracağız. Önümüzdeki yıl o kumsalın takibini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl da yuva var mı yok mu diye bakacağız. Eğer varsa oranın tehditlerini ortaya koyarak gerekli tedbir ve önlemleri oranın yerel otoritesiyle almayı planlıyoruz."

Yüksek lisans öğrencisi Emre Sandık da yaz aylarında, Hatay'ın Samandağ bölgesinde deniz kaplumbağaları koruma ve izleme çalışması yürüttüklerini belirtti.

Sandık, "Gökçeada'da ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Adadaki diğer kumsalları, koyları dolaştım. Bu bölgelerde de caretta izlerine rastladım." ifadelerini kullandı.