Ordu Kurul Kalesi'nde 13 yıllık çalışmada alanın yüzde 64'ü kazıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Kazı alanında incelemede bulunan Vali Erol, 2010'da başlatılan çalışmaları yürüten Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'tan bilgi aldı.

Çalışmalarda, antik döneme ait önemli arkeolojik eserler elde edildiğini belirten Erol, "2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi gün yüzüne çıkarılmış. Kültürel mirasımız açısından önemli bir çalışma. 13 yıldır bu çalışmayı sürdüren Prof. Dr. Yücel Şenyurt hocamıza, çalışmalara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Ordu Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Burada çalışan kardeşlerimizin ellerine, emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şenyurt ise söz konusu çalışmaların Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel kazısı olduğunu aktardı.

Küp, seramik, metal, cam gibi her çeşit buluntularının olduğunu vurgulayan Şenyurt, "2 bin 100 yıl önce yaşayan bir kent, bir anda yıkıma uğruyor. Daha sonra bir yerleşim olmadığı için de biz eşyaları en son kullanıldığı yerlerde bulabiliyoruz. Silah, gülle, mızrak, hançer, çok fazla elimizde örnekler var." değerlendirmesinde bulundu.

"Burayı en kısa sürede ziyaretçilere açmak istiyoruz"

Şenyurt, kalenin kuzey kısmında kazıların devam ettiğini belirterek, "Bu sene yaptığımız kazıların en önemli buluntusu, 67 büyük çapta erzak küpü, geniş bir alana yapılan su sarnıcı ve idari yapı olarak kullanıldığını düşündüğümüz mekandır. 13 yıldır devam eden çalışmalarda alanın yüzde 64'ü kazıldı. Tahminen 10 yıl kadar kazı çalışmaları devam eder." bilgisini paylaştı.

Kurul Kalesi'ni çevreleyen taş duvarların restore edildikten sonra ziyarete açılması gerektiğini vurgulayan Şenyurt, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz'deki ilk bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı Kurul Kalesi, bölgede Sümela Manastırı kadar ziyaretçisi olabilecek antik bir yerleşimdir. Elimizde bir cevher var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için de burayı en kısa sürede ziyaretçilere açmak istiyoruz. Ziyarete açabilmek için de taş duvarları restore edip bazı çalışmaları yapmamız gerekiyor."

Kentte arkeoloji müzesine de ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Şenyurt, Valiliğin eski hizmet binasının arkeoloji müzesi haline getirilmesi için verdiği destekten dolayı Vali Erol'a teşekkür etti.

Vali Erol'a incelemelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Murat Günaydın da eşlik etti.