Bursa'da alınan bilgilere göre olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasının deposunda meydana geldi.

Mağazanın deposuna gizlice bir kişinin girdiğini gören çevredeki vatandaşlar, depo görevlilerine haber verdi.

Depoya hırsızlık amacı ile girdiği iddia edile İ.B. (35) vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra olay yerine gelen polislere teslim edildi.

Gözaltına alınan İ.B. karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



