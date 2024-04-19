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Güncel
AA 19.04.2024 10:44

Giresun'daki kuyumcu soygununda 3 kişi yakalandı

Giresun Bulancak'taki kuyumcu soygunu ile ilgili 3 şüpheli yakalandı, çalınan altınlar bulundu.

Giresun'daki kuyumcu soygununda 3 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcuda, maskeli ve tüfekli kişiler soygun yaptı. Zanlılar, altınların olduğu çantalarla birlikte bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu. Olay öncesi gasbedilen taksinin şoförü Rıfkı Yavuz ile şüphelilerin kaçarken çarptığı fiziksel engelli kadın, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Giresun'daki kuyumcu soygununda 3 kişi yakalandı

Polis, Şemsettin Mahallesi başta olmak üzere il genelinde dron destekli çalışma yürüttü. Jandarma ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu şüpheliler, S.T., S.C. ve E.B. yakalandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kuyumcu Erdoğan Gündoğdu'yu iş yerinde, taksi şoförü Rıfkı Yavuz'u ise çalıştığı taksi durağında ziyaret etti.

Giresun'daki kuyumcu soygununda 3 kişi yakalandı

Serdengeçti, ziyaret sonrası gazetecilere, olayın faillerinin yakalandığını, adli soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi. Serdengeçti, "Faillerin yakalanmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız işbirliği içerisinde gereğini yaptılar, onlarla iftihar ediyorum. Ben milletimiz adına da devletimiz adına da teşekkür ediyorum, herkese geçmiş olsun." dedi.

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