Giresun'da trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Hastane altı kavşağında dün N.U. idaresindeki tır ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Kemal K. ile İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Ç. için ilçedeki Hasan Ağa Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karaburun köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kemal K. ve Halil Ç.'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu ve vatandaşlar katıldı.